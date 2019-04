Cais si allena con la R5

Erik Cais ha chiuso al secondo posto il Vančík Rallysprint Kopná che lo vedeva al debutto con una R5.

Il protagonista del FIA ERC3 Junior Championship è salito su una Ford Fiesta R5 nella gara di Slušovice, che annovera nel percorso alcune parti del Barum Czech Rally Zlín.



Affiancato da Jindřiška Žáková, il ceco si è piazzato alle spalle del vincitore Miroslav Jakeš per 10"8, battendo diversi concorrenti più esperti.



Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team ha partecipato a questo evento in sostituzione del Rally Islas Canarias, che dovrà saltare per motivi scolastici.



Foto: Dalibor Benych

