Erik Cais ha riscattato il doppio incidente del Rally Liepāja chiudendo sesto in FIA ERC3 Junior Championship il PZM 76th Rally Poland.

Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team era al debutto a Mikołajki assieme a Jindřiška Žáková, ma tutto sommato si è difeso bene.



“E' stato difficile all'inizio perché mi hanno sorpreso molto quelli che andavano così forte - ha detto il ceco - L'auto andava bene, ma non avevo fiducia per spingere così tanto. A metà della PS6 ho forato ed è stato orribile. La PS9 è andata benissimo, ero super concentrato, così come quella dopo. Nella successiva ho sentito che molti erano finiti fuori o avevano sbagliato e mi è venuto in mente il rally in Lettonia, per cui ho perso la concentrazione. E' stato un momento terribile, non sentivo più la macchina e non mi fidavo delle note. Volevo battere Pedro Antunes, ma nelle ultime due PS ho sbagliato un paio di curve spingendo troppo".

The post Cais si riscatta con un sesto posto appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.