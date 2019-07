Simone Campedelli avrà l'onore di portare al debutto la nuova Ford Fiesta R5 della M-Sport nel FIA European Rally Championship in occasione del Rally di Roma Capitale del 19-21 luglio.

Il pilota dell'Orange 1 M-Sport Rally Team, protagonista del CIR e vincitore a Roma nel 2017, a maggio si è imposto nel Targa Florio con la vecchia Fiesta R5, che ora ha sostituito con il modello di nuova generazione per la gara romana.



“Sono entusiasta - ha detto il 32enne romagnolo - E' una grande occasione e sono grato ad M-Sport per avermela data, abbiamo creato un buon legame con loro e credono molto in noi e nel mercato italiano. Avremmo potuto continuare con la vecchia auto, ma ci hanno detto di no, che ne stavano costruendo una nuova per noi, per cui ringrazio Malcolm Wilson e Maciej Woda per l'impegno che hanno dimostrato".



Campedelli proverà la sua nuova Fiesta R5 in un test privato lunedì e in quelli ufficiali di martedì.



“Spero di trovare subito confidenza con lei, Malcolm mi ha detto che l'auto è velocissima e che mi sarei trovato bene potendo spingere fin da subito, e che avrebbe voluto che lo facessi".



"Il Rally di Roma Capitale mi piace molto e penso che possiamo essere veloci, ma non dobbiamo dimenticare che siamo su una macchina nuova. E' una sfida impegnativa contro i piloti migliori dell'ERC, ma conosco le PS e so come lottare in tutte le condizioni, pur non scordando che siamo in lotta per il CIR".



La nuova Ford Fiesta R5 è basata sulla ST-Line stradale e dotata di motore EcoBoost installato da M‑Sport in collaborazione con Ford Motor Company per fare crescere la vettura rispetto al precedente modello.

The post Campedelli porta al debutto nell’ERC la nuova Fiesta R5 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.