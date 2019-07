Campedelli regala ad M-Sport la prima vittoria della nuova Fiesta

Simone Campedelli ha regalato alla M-Sport la prima vittoria in PS con la nuova Ford Fiesta R5 nel FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale.

Il pilota della Orange 1 M-Sport Rally Team sta migliorando sempre di più e nella Affile-Bellegra stamattina ha interrotto l'egemonia di Andrea Crugnola, spingendo forte anche nelle altre prove.



"Abbiamo provato a fare alcuni cambiamenti sulla macchina e sta migliorando sempre più, ora siamo più vicini ai nostri rivali - ha detto il romagnolo - Non siamo ancora dove vorremmo, ma ci stiamo impegnando a fondo nello sviluppo e nella crescita della vettura in questo weekend".



Campedelli è attualmente terzo davanti al leader dell'ERC1 Junior, Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), e dietro ad Alexey Lukyanuk per 17"1.

