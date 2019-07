Simone Campedelli punta a correre ancora nel FIA European Rally Championship dopo aver centrato il secondo posto dietro a Giandomenico Basso al Rally di Roma Capitale.

Il romagnolo ha regalato alla M-Sport il primo podio della nuova Ford Fiesta R5 nonostante fosse al debutto con questa macchina senza aver fatto grossi test, e con la quale ha anche vinto una PS.



“Mi piacerebbe molto correre di nuovo a livello internazionale, bisognerà capire qual è il momento giusto per farlo - ha affermato Campedelli - Non dipende solo da me".



Campedelli, che in carriera ha preso parte anche al WRC, quest'anno proseguirà concentrandosi sul CIR con l'Orange 1 M-Sport Rally Team.

The post Campedelli spera di correre ancora nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.