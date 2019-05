Canarie, il programma di oggi

Il Rally Islas Canarias comincia oggi alle 10;08 locali con la prima delle 16 PS in programma nel secondo weekend del FIA European Rally Championship.

Tibor Érdi Jr sarà il primo ad entrare in azione, mentre Łukasz Habaj scatterà 14° subito prima di Alexey Lukyanuk.



Andrea Nucita è il primo dell'Abarth Rally Cup, con Chris Ingram che parte 16° ed Efrén Llarena (Rally Team Spain) che dovrà difendere la leadership in ERC3 Junior dal 32°. Juan Carlos Alonso, primo in ERC2, è 28° nell'ordine.



Oggi le PS in programma sono 8 e potete seguire tutti gli aggiornamenti su FIAERC.it, Facebook, Instagram, Twitter e in diretta su ERC Radio.

