Catie Munnings con Red Bull nell’ERC Junior

Catie Munnings godrà del supporto di Red Bull per la stagione 2019 del FIA ERC3 Junior Championship. La ragazza inglese sarà la prima d'oltre-Manica ad essere sostenuta dal colosso bibitaro.

Dopo aver vinto l'ERC Ladies’ Trophy nel 2016, la 21enne è stata protagonista sempre in ERC Junior con la Peugeot 208 R2 della Saintéloc Racing, vettura e squadra con cui continuerà anche quest'anno.



“Sono entusiasta di potermi unire alla famiglia Red Bull UK diventando così la loro prima donna inglese nel motorsport - ha commentato la Munnings - Farò parte di un grandissimo team, è un bellissimo sogno che si realizza".



Quest'anno l'ERC3 Junior Championship, dedicata agli Under 27, è composta da 6 eventi, equamente suddivisi in asfalto e terra.



Round 1: Azores Airlines Rallye (Portogallo), 21-23 marzo (ERC Junior), terra

Round 2: Rally Islas Canarias (Spagna), 2-4 maggio (ERC Junior), asfalto

Round 3: Rally Liepāja (Lettonia), 24-26 maggio (ERC Junior), terra

Round 4: Rally Poland (Polonia), 28-30 giugno (ERC Junior), terra

Round 5: Rally di Roma Capitale (Italia), 19-21 luglio (ERC Junior), asfalto

Round 6: Barum Czech Rally Zlín (Repubblica Ceca), 16-18 agosto (ERC Junior), asfalto

