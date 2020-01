Cinque gare nell’ERC per Monteiro

Aloísio Monteiro è pronto per la sua terza stagione nel FIA European Rally Championship con il team The Racing Factory.

Il portoghese prenderà parte a cinque eventi della serie con la sua ŠKODA Fabia R5 Evo affiancato da Sancho Eiró, con la speranza di approdare poi al WRC".



“Per noi era fondamentale continuare nel FIA ERC perché con The Racing Factory abbiamo molti clienti da soddisfare - ha detto Monteiro - L'esperienza è importante e ci servirà per le altre gare che vorremmo fare. Per questo abbiamo cinque gare in programma nell'ERC, poi altri rally a livello nazionale ed internazionale, incluso il WRC".

