Cipro: gran vittoria di Al-Attiyah, brividi nella lotta per il titolo

Nasser Al-Attiyah centra un sesto successo da record al Cyprus Rally, mentre la lotta per il titolo di Campione del FIA European Rally Championship si infiamma.

Chris Ingram (Toksport WRT) chiude secondo per via dell'esclusione di Simos Galatariotis in seguito ad una infrazione commessa in parco chiuso dal cipriota, dunque l'inglese allunga sul ritirato Alexey Lukyanuk ed è a +19 sul secondo, Łukasz Habaj, quando manca solo il Rally Hungary da affrontare. Il polacco torna in piazza d'onore passanto Lukyanuk.



“Siamo molto contenti - ha detto Al-Attiyah (Autotek Motorsport - Volkswagen Polo GTI R5), affiancato da Matthieu Baumel - Lo scorso anno siamo stati in testa fino all'ultima PS, poi abbiamo forato. Capita. Quest'anno me ne sono ricordato e sul finale sono stato molto prudente. Il Cyprus Rally è stato grandissimo, ringrazio gli organizzatori, è sempre bello venire qui".



A livello assoluto è ancora tutto da decidere, mentre in ERC2 Juan Carlos Alonso conquista la corona grazie al quarto posto, nonostante problemi ai freni per tutto il weekend.



In ERC3 è festa per Efrén Llarena e Sara Fernández, che si portano a casa il campionato al debutto con la Peugeot Rally Academy.



Da segnalare anche il podio del rientrante Mikko Hirvonen, mentre Niki Mayr-Melnhof centra la Top5 e Albert von Thurn und Taxis è dietro di lui. bene anche il cileno Emilio Fernández, a punti vanno pure Abdulaziz Al-Kuwari, Norbert Herczig e Paulo Nobre.



Ekaterina Stratieva vince nell'ERC Ladies’ Trophy con la vettura del Saintéloc Junior Team.

