Clamoroso: Lukyanuk si ritira!

La rincorsa al titolo di Campione del FIA European Rally Championship si fa infuocata al Cyprus Rally, con Alexey Lukyanuk e Łukasz Habaj che hanno avuto problemi.

Il pilota della Saintéloc si è fermato con la sua Citroën C3 R5 in panne poco prima del traguardo della PS10 "Kapouras", perdendo la possibilità di superare Chris Ingram (Toksport WRT) in classifica.



Anche il ragazzo della Sports Racing Technologies ha accusato problemi elettrici e l'acceleratore non risponde come dovrebbe. Questo ha dato modo ad Ingram di salire terzo, mentre Habaj al momento è quinto, ma rischia di non proseguire.



“Stiamo provando a resettare tutto, vediamo - ha detto il polacco - Ora sembrava tutto ok, poi però non funziona. Ho il 30% dell'accelerazione e se provo ad aumentare la pressione, il motore taglia potenza. Forse ce la facciamo, non lo so".

