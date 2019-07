Classifica stravolta dopo i problemi di Rossetti e Crugnola

La battaglia fra i piloti del FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale ha subito uno stravolgimento lungo la Pico-Greci, con Giandomenico Basso nuovo leader.

Andrea Crugnola ha infatti perso tempo per una foratura, ma anche Luca Rossetti (FPF Sport SRL) è incappato in guai andando a sbattere dopo 4km, dopo che il pilota Citroen ha tagliato troppo una curva rompendo un cerchio e finendo dritto contro le barriere.



A beneficiarne è Alexey Lukyanuk (Saintéloc Racing), ora secondo nonostante una foratura gli abbia fatto perdere 20" da Basso.



Il leader della serie Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) è terzo a 18"7 dal russo e incalzato da Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), primo in ERC1 Junior, con 1"2 di ritardo dal polacco.



Un principio di incendio ha messo K.O. la Fabia di Albert von Thurn und Taxis (Baumschlager Rallye & Racing).

