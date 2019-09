Colpo al cuore per Érdi Jr

Tibor Érdi Jr è molto deluso per non essere ancora riuscito ad entrare in Top10 nel FIA European Rally Championship.

L'ungherese era settimo assoluto a Cipro, quando una foratura sulla sua ŠKODA Fabia R5 lo ha rispedito al 13° posto.



“A circa metà PS ci siamo dovuti fermare per cambiare la gomma, ma ci abbiamo messo troppo - ha detto il bi-Campione ERC2 - E' andata così, in curva ho sentito un colpo..."

