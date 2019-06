Top Racing, partner commerciale del PZM 76th Rally Poland, ha allestito 33 zone per i fan per godersi il prossimo round del FIA European Rally Championship del 28-30 giugno.

I punti sono ben posizionati secondo le norme di sicurezza, con bagni e tutto il necessario per campeggi e servizi, elicotteri e una "Rally Kids Zone" nella Mikołajki Arena.



Ecco quali sono i percorsi visibili:



Sabato 29 giugno

PS Olecko: Zajdy e Rosochackie

PS Paprotki: Górkło

PS Stare Juchy: Dobra Wola



Domenica 30 giugno

PS Gmina Mrągowo: Dłużec e Grabowo

PS Mikołajki Max: Nowe Sady e Cimowo



Cliccate quiper le altre informazioni e per acquistare il Rally Pass.

The post Come vedere il Rally Poland appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.