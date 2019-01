Continua la collaborazione tra Rally Team Spain ed ERC

RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo) continuerà a collaborare con il FIA European Rally Championship anche nel 2019 schierando il confermato Efrén Llarena in ERC3 Junior.

La squadra della Federazione Spagnola del Motorsport prosegue il suo impegno nella categoria per i giovani Under 27 con auto R2 gommate Pirelli, con il suo ragazzo 23enne che salirà ancora sulla PEUGEOT 208 R2 assieme a Sara Fernández per dare l'assalto al titolo nei sei eventi previsti.



Nel 2018 Llarena ha debuttato come Campione in carica del Beca Júnior R2 in ERC Junior U27 terminando terzo in classifica e ora vuole usare la sua esperienza per guadagnarsi il premio del promoter Eurosport Events, ossia due gare dell'ERC 2020 con una ŠKODA Fabia R5 della Motorsport Italia.



“Ringrazio tantissimo Real Federación Española de Automovilismo - ha dichiarato il pilota spagnolo - Ho ricevuto un grandissimo supporto dal mio debutto con il Rally Team Spain e per ogni giovane è un sogno essere sostenuti così dal proprio paese. Mi sento molto fortunato ad essere il pilota scelto per l'ERC ancora una volta, la vittoria indubbiamente è l'obiettivo e sono convinto che con un po' di buona sorte si possa fare bene".



Llarena aveva lottato per il titolo l'anno scorso con grandi prove tra Azzorre, Roma e Polonia, ma alcuni problemi meccanici hanno forzatamente posto fine ai suoi sogni di gloria. Senza il sostegno di RFEDA sarebbe comunque stato impossibile per lui correre nella serie.



Manuel Aviñó (Presidente di RFEDA): "Credo in Efrén e Sara, sono certo che avranno una stagione di successo in ERC3 Junior Championship.”



Jean-Baptiste Ley (coordinatore ERC): "Siamo lieti che Efrén continui in ERC Junior con il supporto del Rally Team Spain, come già ha avuto modo di fare nel 2018 grazie a RFEDA. Avrà ancora l'opportunità di crescere come esperienza a livello internazionale e mostrare il suo talento".



La Classe ERC3 Junior (nuovo nome dell'ERC Junior Under 27) è composta da sei round equamente divisi tra asfalto e terra. Si conteranno i migliori 4 risultati.

