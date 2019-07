Cristiana Oprea racconta il debutto nell’ERC

Cristiana Oprea ha debutttato nel FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale affiancata da Diana Hategan concludendo ottava in Classe ERC3: ecco il suo racconto.

“Non potevo sognare un debutto del genere, sono molto orgogliosa di me e Diana per aver completato un rally così difficile nonostante l'auto nuova e tanta pressione. Siamo riusciti a prendere tanti punti nell'ERC Ladies’ Trophy e sono stata anche fortunata".



“Faccio i complimenti ad Emma [Falcón] e Catie [Munnings] per il ritmo che hanno avuto e sono contenta di averle conosciute e aver combattuto con loro, che negli ultimi anni sono state un riferimento per il mio approdo nell'ERC. Sono felice di aver imparato in fretta a guidare la Peugeot 208 R2, con cui ho trovato subito un bel passo in ogni PS. Penso che questo rally sia stato una sorta di resilienza, ho imparato tanto a gestire varie cose su strade molto più dure di quelle di casa mia".



“Credo che alla fine questo sia un risultato che è un punto di partenza per la mia carriera da rallista, continuerò a lottare per trovare il budget per correre nell'ERC e spero di tornare qui in fretta".

