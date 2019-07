Crugnola al comando a Roma dopo le prime tre PS

Andrea Crugnola è al comando del Rally di Roma Capitale dopo le prime tre PS del FIA European Rally Championship, grazie anche al ritiro di Nikolay Gryazin.

Il pilota della Sports Racing Technologies aveva vinto la PS1, ma è andato a sbattere contro un albero dopo una sbandata nella PS2: lui e il co-pilota Yaroslav Federov sono usciti illesi, ma il contatto ha rotto la cellula di sicurezza della loro SKODA e non potranno proseguire.



Questo ha consentito a Crugnola di balzare in testa con la sua ŠKODA Fabia R5, seguito a 7"3 da quella di Giandomenico Basso (Loran SRL), mentre Luca Rossetti (FPF Sport SRL) è terzo a 14"9 dalla vetta.



Alexey Lukyanuk (Saintéloc Racing) è quarto con 22"7 di ritardo e un problema alla valvola pop-off che comunque non impensierisce il russo, davanti a Łukasz Habaj, autore di tre testacoda.



Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) è sesto e primo in ERC1 Junior, molto attento a non commettere errori, poi c'è Simone Campedelli (Orange 1 M-Sport Rally Team), al debutto con la nuova Ford Fiesta R5, reduce da una foratura nella Roccasecca-Colle San Magno.



Il romagnolo ha superato Umberto Scandola (Hyundai Motorsport N), che con Norbert Herczig (MOL Racing Team) e Chris Ingram vanno a completare la Top10.



Mārtiņš Sesks (LMT Autosporta Akadēmija), in azione come premio per la vittoria in ERC3 Junior lo scorso anno, è sul podio dell'ERC1 Junior ed 11° seppur abbia forato nella Pico-Greci.



Andrea Nucita è partito molto bene e guida la Abarth Rally Cup e l'ERC2, con Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team) primo in ERC3 ed ERC3 Junior.

