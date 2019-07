Crugnola e Lukyanuk ad Ostia per giocarsi il podio

Alexey Lukyanuk ed Andrea Crugnola si contenderanno il terzo posto del Rally di Roma Capitale nel gran finale di Ostia, dove i piloti del FIA European Rally Championship affronteranno le due superspeciali e gli ultimi 2,2km in programma.

Entrambi puntano al piazzamento in Top3, anche perché per il russo è importante per il campionato, mentre per il varesino è prezioso per il CIR.



“Abbiamo attaccato al massimo, le gomme Pirelli hanno funzionato alla grande e non le abbiamo invertite, ho migliorato i tempi rispetto a stamattina spingendo sempre ovunque - ha detto Crugnola - Vediamo, ci sono ancora 2 PS e l'obiettivo è salire sul podio, ad Ostia ci aspetta una sfida importante".



La Super Stage Arena ACI Roma verrà trasmessa in diretta su Facebook a partire dalle 19;00.

