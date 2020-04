Dal Giappone all’ERC

Sono diversi i giapponesi che hanno corso nel FIA European Rally Championship in questi anni: vediamo chi sono.

Hiroki Arai

Dopo il Rally Estonia del 2016, Arai è tornato in azione nel 2019 in ERC1 Junior con la Citroën C3 R5 della STARD per testare le gomme Yokohama, andando molto forte.



Toshi Arai

E' il padre di Hiroki e in passato ha vinto il Tour de Luxembourg nel 2000 con una Subaru Impreza World Rally Car. Nel 2013 ha preso parte all'ERC Production Cup in cui ha vinto una gara e centrato due terzi posti, oltre al podio assoluto al Sibiu Rally in Romania.



Takamoto Katsuta

Prima di diventare pilota ufficiale Toyota nel World Rally Championship, Katsuta ha iniziato nel 2016 con il Rally Estonia, dove doveva fare esperienza prima di ritirarsi per un capottamento.



Fumio Nutahara

Oltre alla Production Car del World Rally Championship, Nutahara ha corso due gare nell'ERC, ossia il Barum Czech Rally Zlín, un anno con la Mitsubishi e uno con la Subaru.



Ryo Seya

Come Nutahara, anche lui ha corso il Barum Czech Rally Zlín nel 2019 per la prima volta con una Peugeot 208 R2 terminando 74° assoluto.

