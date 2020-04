Dal volante alla scrivania

Ecco alcuni piloti del FIA European Rally Championship che dopo aver appeso il casco al chiodo hanno scelto di seguire un team.

Raimund Baumschlager:l'austriaco ha messo in piedi la BRR che segue Albert von Thurn und Taxis e Norbert Herczig (MOL Racing Team). In carriera ha vinto 14 titoli nazionali e preso parte ad una marea di gare tra WRC ed ERC, oltre che test di sviluppo.



Toni Gardemeister:è il boss della TGS Worldwide che segue Emil Lindholm in ERC1 Junior collaborando con il Team MRF Tyres. Gardemeister ha corso fino al 2005.



Beppo Harrach:l'austriaco ha vinto un titolo in patria e corso 12 gare del WRC. Ora con la sua DriftCompany segue Niki Mayr-Melnhof e Nikolai Landa nell'ERC.



Roman Kresta:anche lui ha fatto il pilota ufficiale ad alti livelli e oggi conduce la Kresta Racing che ha in line-up Miko Marczyk e Filip Mareš (Campone ERC1 Junior 2019, nella foto).



Jaroslav Orsák:il ceco a 35 anni ha fondato il suo team ed Erik Cais potrà beneficiare della sua esperienza nel salto su una Rally2.

