Dall’ERC Junior a Campione ERC: ecco il percorso di Ingram

Chris Ingram si è laureato Campione del FIA European Rally Championship assieme a Ross Whittock completando il percorso di crescita nella serie a 6 anni dal suo debutto.

L'inglese cominciò infatti al volante di una Renault Twingo (portandosi a casa il Colin McRae ERC Flat Out Trophy del Circuit of Ireland), passando poi alla Peugeot UK e infine all'ADAC Opel Rallye Junior Team, con cui ha perso nel 2016 il titolo dell'ERC3 Junior a vantaggio del suo compagno Marijan Griebel a Liepāja.



Il nativo di Manchester si è riscattato l'anno dopo contro Jari Huttunen e nel 2018 ha potuto lottare per la corona dell'ERC1 Junior, andata però a Nikolay Gryazin.



Nonostante i problemi economici, con la madre che ha lanciato una raccolta fondi per mandarlo a correre le ultime gare dell'anno dopo aver perso la battaglia in ERC1 Junior per 0"3 contro Filip Mareš al Barum Czech Rally Zlín, Ingram è riuscito nell'impresa di issarsi in vetta alla graduatoria assoluta.



“E' stata una strada terribilmente dura da percorrere - ha detto il 25enne - Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e supportato in modo così incredibile. E' stato un anno difficilissimo, ma non ci sono riuscito da solo. Ross è stato incredibile, la persona più affidabile e concentrata che c'è al mondo. Il team è stato fantastico e l'auto perfetta. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il titolo".



Ingram ha vinto per 9 punti al Rally Hungary battendo Alexey Lukyanuk, incappato un forature nel finale.



*Soggetto a conferma FIA

