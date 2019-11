Devine contento della sua gara in Ungheria

Callum Devine ha centrato il podio del FIA European Rally Championship e spera di poter partecipare all'intera stagione 2020.

Nonostante le durissime condizioni trovate al Rally Hungary, il pilota della Hyundai Motorsport N-Motorsport Ireland è riuscito a portare la sua Hyundai i20 R5 al terzo posto a Nyíregyháza.



"L'ERC è il nostro piano per l'anno prossimo e spero di farcela - ha detto - E' un ottimo campionato per imparare e vediamo cosa riusciremo a fare da qui. Non pensavo di poter correre questa gara, è stato tutto deciso all'ultimo minuto tra Hyundai Motorsport Customer Racing e Motorsport Ireland, per cui il risultato è ovviamente fantastico. E' stato un rally molto difficile, probabilmente il peggiore che ho mai fatto con Brian, per cui sono contentissimo".



Il co-pilota Brian Hoy ha aggiunto: "Callum ha fatto vedere il massimo in questo weekend dando una buonissima impressione, per cui siamo felicissimi".

