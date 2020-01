Devine entra nello Hyundai Junior Driver Programme

Callum Devine, nuovo arrivato nel FIA European Rally Championship, dal prossimo anno sarà anche pilota del programma Junior di Hyundai Motorsport Customer Racing.

L'irlandese si unisce a Nikolay Gryazin, Pierre-Louis Loubet, Grégoire Munster ed Ole Christian Veiby fra i portacolori della Casa coreana.



“E' una occasione fantastica e sicuramente mi aiuterà a puntare al titolo ERC - ha detto Devine - E' grandissimo rientrare in questo programma, nonché un onore. Non vedo l'ora di iniziare l'anno con nuove avventure".



Anche Munster compie un grande passo dopo l'avventura in ERC3 Junior con l'ADAC Opel Rallye Junior Team nel 2019: "Sono orgoglioso di poter annunciare il mio ingresso in Hyundai Motorsport Customer Racing tramite il programma Junior Driver, ringrazio tutti coloro che mi hanno dato questa occasione!", ha scritto il belga su Facebook.

