Devine in Ungheria con la Hyundai con un occhio sull’ERC 2020

Callum Devine sarà al via del Rally Hungary con l'intenzione di approdare al FIA European Rally Championship nel 2020.

L'irlandese di Hyundai Motorsport Customer Racing guiderà una i20 R5 con il supporto della sua Federazione tramite la Motorsport Ireland Rally Academy, affiancato da Brian Hoy, con cui ha svettato nell'Irish Tarmac Rally Championship con una vittoria e due podi. In carriera ha già corso anche nel WRC e tre eventi dell'ERC.



“Sto pensando di correre nell'ERC l'anno prossimo, dunque ringrazio Andrew Johns e Hyundai Motorsport Customer Racing, oltre a Motorsport Ireland Rally Academy, per avermi consentito di correre in Ungheria. Sarà una grande esperienza per noi e in inverno avremo moltissimo da lavorare".



Devine ha avuto modo di provare la Hyundai i20 R5, ma il Rally Hungary lo vedrà impegnato nei test già il 5 novembre.



"Ho fatto un breve test con la Hyundai grazie a Motorsport Ireland Rally Academy in una pista, ma non era propriamente lo stesso che farlo in strada. Dobbiamo capire come gestire le cose in un evento, spero comunque di andare forte. Mi piacciono le sfide come questa".



Come la maggior parte dei piloti ERC iscritti al Rally Hungary, Devine non conosce l'asfalto di Nyíregyháza.



"Ho visto alcuni video onboard e pare che sia roba da specialisti, con strade ruvide di fondo e scivolose. Sono abituato a correre su percorsi bagnati in Irlanda, sembra che qui si possano tagliare molto le curve, ma il fondo sembra differente. Dopo il test ne sapremo di più e avremo un set-up buono".



"Sto seguendo l'ERC da tempo, la competizione è di livello altissimo e il fatto che sarà la lotta finale per il titolo è parecchio interessante. Mi auguro di poter essere una sorpresa, abbiamo una grande opportunità grazie a Motorsport Ireland Rally Academy e Hyundai Motorsport Customer Racing. Ringrazio anche i miei sponsor, è una occasione che non avremo avuto senza di loro".

