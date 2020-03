Devine si scalda per le Azzorre vincendo per la prima volta con la i20 R5 su terra

Callum Devine si sta preparando per il debutto in FIA ERC1 Junior Championship nel 2020 e intanto ha ottenuto la sua prima vittoria con la Hyundai i20 R5 su terra.

Affiancato da Brian Hoy, il pilota della Motorsport Ireland ha preso parte in Irlanda del Nord al Samsonas Fivemiletown Spring Rally per allenarsi in vista dell'Azores Rallye (26-28 marzo).



Il pilota Junior di Hyundai Motorsport Customer Racing ha voluto imparare bene i comportamenti della macchina su questo tipo di fondo, e come sistemare il set-up.



"Siamo felici dei progressi fatti sulla terra del PCRS Rallysport con Hyundai i20 R5, ci siamo preparati per il debutto nell'ERC - ha scritto Devine su Facebook - Abbiamo cambiato il set-up durante la giornata e nelle ultime 4 PS abbiamo ottenuto tre primi posti e un secondo che ci hanno fatto risalire al terzo assoluto".



