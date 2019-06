Difesa o attacco? Questo è il dilemma di Habaj

Łukasz Habaj è un po' combattuto se andare all'attacco per la vittoria del PZM 76th Rally Poland o correre prudentemente per difendere la sua leadership nel FIA European Rally Championship.

Il polacco ha un punto di vantaggio su Chris Ingram, il che lo porterà ad avere il #1 sulla sua macchina nell'evento di casa, del quale ha parlato ieri a Varsavia



"Mi piacerebbe entrare nella storia ed essere uno dei tanti polacchi ad aver vinto il Rally Poland, ma allo stesso tempo debbo pensare anche al campionato - ha detto Habaj - E' il mio obiettivo principale e vorrei restare al comando fino alla fine della stagione".



Il pilota della Sports Racing Technologies, assieme a Daniel Dymurski, ha vinto l'Azores Rallye con la sua ŠKODA Fabia R5 ed è poi salito sul podio del Rally Islas Canarias, mentre al Rally Liepāja ha chiuso alle spalle di Ingram prendendo comunque punti importanti.



“Vincere in casa per me è un sogno e penso di esserne in grado, ma il mio piano e guidare forte e dimostrare di avere un bel passo fin da subito. Non voglio strafare, però giocarmi la vittoria sì, è un obiettivo realistico, ache se non voglio fare previsioni o percentuali in merito".



51 sono gli equipaggi che prenderanno parte al PZM 76th Rally Poland, di cui 24 armati di R5. Con le categorie di supporto, gli iscritti arrivano a 102.



Cliccate quiper vedere la entry list.

