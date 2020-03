Diretta TV per l’Azores Rallye

La prima PS dell'Azores Rallye, round d'apertura del FIA European Rally Championship, verrà trasmessa in diretta da RTP Açores ed Eurosport giovedì 26 marzo.

Alla presentazione della gara di Ponta Delgada, Jean-Baptiste Ley (coordinatore ERC), ha anche confermato che ci saranno 4 PS live su Facebook, mentre giornalmente avremo gli highlight su Eurosport.



“Siamo molto contenti di poter annunciare che l'Azores Rallye avrà una diretta, in collaborazione con il nostro solido partner, RTP - ha detto Ley - RTP ed Eurosport lavoreranno a stretto contatto per la diretta della PS "PDL" giovedì sera. Avremo anche 23' di venerdì e sabato sera, oltre ai soliti 23' di magazine post-gara. Inoltre ci saranno online 4 PS live".



La "PDL Stage" di Ponta Delgada è di 1,20km e si svolgerà alle 19;30 locali di giovedì 26 marzo, con gli equipaggi che scenderanno in strada in ordine inverso.

