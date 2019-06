Domzala con Baran per il PZM 76th Rally Poland

Aron Domżała tornerà a correre nel FIA European Rally Championship in occasione del PZM 76th Rally Poland.

Il polacco, che prese parte all'auto24 Rally Estonia del 2016, ha chiamato Jarek Baran a navigarlo per l'evento del 28-30 giugno.



I due hanno cominciato bene la loro collaborazione centrando il secondo posto al Rally Žemaitija in Lituania lo scorso weekend, dopo che Domżała non correva dal luglio 2018 e Baran dal dicembre 2017 quando era con Kajetan Kajetanowicz.



“E' una novità, ma è stato bello - ha dichiarato Domżała - L'esperienza di Jarek mi aiuta molto, specialmente a prendere le note. Dopo la gara in Lituania pensiamo di essere pronti per il Rally Poland, sappiamo cosa fare, ci siamo conosciuti meglio e stiamo crescendo velocemente".



Il 29enne ultimamente si è concentrato sui rally cross-country vincendo la sezione T3 della FIA World Cup nel 2017 e facendo la Dakar a gennaio. Nella sua agenda c'è anche il ritorno ai rally con la ŠKODA Fabia R5 del team di Toni Gardemeister, TGS Worldwide.



“I Cross-country sono molto belli, ma anche diversi perché più lunghi. Ho avuto la possibilità di correre il Rally Poland e mi sono accordato con Jarek per essere pronto ed ottenere un bel risultato. Sicuramente sarà molto dura lottare con i piloti dell'ERC, ma mi sento bene sulla terra e in questo evento ho sempre avuto belle soddisfazioni".



Baran ha all'attivo 86 gare dell'ERC con Kajetanowicz, con cui ha vinto i titoli 2015-2016-2017.

