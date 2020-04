Vincent Ducher è molto contento di avere Ekaterina Stratieva in squadra considerandola una "sicurezza" per l'avventura del team di Saint-Etienne nel FIA European Rally Championship.

La bulgara era approdata alla Saintéloc Racing nel 2019 correndo le gare di Cipro e Ungheria, arrivando a conquistare i punti necessari alla compagine francese per trionfare tra i team dell'ERC.



“Ekaterina ci ha dato una grande mano a vincere il titolo Team, è importante avere un pilota affidabile fra noi - ha detto Ducher - Abbiamo lavorato assieme per trovare più sponsor e potrà imparare dai suoi compagni di squadra".



Marijan Griebel ed Alexey Lukyanuk sono gli altri due piloti del Saintéloc Junior Team per il 2020.

The post Ducher punta sul sicuro con la Stratieva appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.