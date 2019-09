Emma Falcón continua a crescere e si impone in due PS del 44° Rallye Ciudad de Telde a Gran Canaria.

La vincitrice dell'ERC Ladies’ Trophy, in Top10 al Rally di Roma Capitale, ha vinto due prove cona la Citroën C3 R5. E' la prima volta in 65 anni che una ragazza ci riesce nell'evento delle Canarie.



Un incidente nella PS5 ha però messo K.O. la Falcón, che ora avrà comunque la possibilità di mettersi in luce nuovamente al Supercopa Rally Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo (12-14 settembre).



Informazioni aggiuntive e foto: Javier Viera

The post Due PS vinte per la Falcón appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.