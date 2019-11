Questo è il momento in cui il pubblico ha aiutato Mátyás Nagy a riprendere il Rally Hungary.

L'ungherese è al debutto nel FIA European Rally Championship in Classe ERC2, ma ha perso 2' in questo incidente.



Dopo aver proseguito, Nagy è incappato in una foratura nella PS5.

The post Ecco il pubblico per Nagy appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.