Ecco la nuova Peugeot 208 Rally 4, auto che succede alla Peugeot 208 R2 con la quale Efrén Llarena ha vinto i titoli ERC3 ed ERC3 Junior nel 2019*.

Basata sulla 208 stradale, la nuova auto del Leone si chiama Rally 4 (R4) seguendo le nuove normative FIA, e potrà correre nel FIA European Rally Championship in primavera 2020, con Llarena e la co-pilota Sara Fernández che questo fine settimana la useranno al Rally Comunidad de Madrid RACE.



La vettura è arrivata alla fine di un processo di test e sviluppo iniziato nell'estate del 2018 per mettere a punto il motore 3 cilindri turbo da 1.2 litri dotato della tecnologia PureTech, elettronica Magneti Marelli per il motore e cambio sequenziale SADEV.



Una volta completato il processo di omologazione, Peugeot Sport provvederà alle consegne degli ordini, che potranno essere effettuati già a gennaio 2020. Il costo è di €66.000 più tasse e inizialmente sarà disponibile per le serie monomarca di Francia e Spagna.



Lo sapevate? La Peugeot 208 R2 è stata venduta in tutto il mondo in oltre 450 esemplari.



Foto: Flavien Duhamel/Peugeot Sport



*Soggetto a conferma FIA

