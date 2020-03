Ecco l’Azores Rallye virtuale!

Grupo Desportivo Comercial, organizzatore dell'Azores Rallye, ha lanciato la versione virtuale del round del FIA European Rally Championship.

La gara reale è stata spostata al 17-19 settembre per via del Coronavirus, ma per intrattenere i fan e incoraggiarli a stare a casa, eccola in versione online grazie a Dirt Rally 2.0, disponibile su STEAM, PlayStation 4 e Xbox One.



Il gioco è fissato per la settimana del 23-29 marzo con 12 PS su auto Rally2 (R5). Non essendo possibile produrre una diretta, l'Azores Virtual Rallye si disputerà utilizzando le PS della Nuova Zelanda, che sono molto simili a quelle di São Miguel, come ad esempio la "Waimara Point" che assomiglia alla "Graminhais" o alla "Tronqueira" invertita, e che avremo due volte.



La "Elsthorpe Sprint" rappresenterà la "Vila Franca/São Brás", mentre la "Coroa da Mata" sarà la "One Beach Sprint", con la "Te Awanga" inversa che riprende la "Feteiras". La mitica "Sete Cidades" sarà sostituita con la "Ocean Beach" e tutte queste prove verranno affrontate due volte.



Per iscriversi basta mandare una mail a virtual@azoresrallye.com fino alle 23;59 locali del 21 marzo.



Cliccate quiper tutte le informazioni.

