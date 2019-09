Ecco l’itinerario del Cyprus Rally

L'itinerario del Cyprus Rally, penultimo round del FIA ERC, è stato pubblicato ufficialmente.

Avremo 12 PS per una gara di 199,76km complessivi per l'evento del 27-29 settembre.



Per la maggior parte il rally sarà su terra, ma il 13% è asfaltato, con la Super Speciale di Nicosia che utilizzerà un tratto misto.



Cliccate quiper vederlo.

