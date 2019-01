ERC 2019: le novità

La stagione 2019 del FIA European Rally Championship avrà alcune novità

Nuovi nomi per le Classi ERC Junior

Le categorie FIA ERC Junior Under 28 e FIA ERC Junior Under 27 nel 2019 verranno rinominato seguendo la linea degli altri campionati continentali FIA. L'ERC Junior U28, riservata ai giovani armati di auto R5, diventa FIA ERC1 Junior Championship, mentre l'ERC Junior 27, per quelli con le R2 gommate Pirelli, si chiamerà FIA ERC3 Junior Championship.



ERC2 sempre più forte

Dopo una stagione di successo ricca di partecipanti, l'ERC2 si arricchisce dell'introduzione delle vetture R4-K e RGT, le quali andranno ad affiancare le tradizionali N4 produzione (come Mitsubishi Lancer Evolution X e Subaru Impreza STI).



L'Abarth Rally Cup si unisce all'ERC

L’Abarth Rally Cup si correrà assieme al FIA European Rally Championship nel 2019*, condividendo alcuni eventi della serie continentale promossa da Eurosport Events grazie ad un accordo pluriennale firmato in questi giorni. E' riservata ai piloti armati della 124 Rally a trazione posteriore, sarà costituita da 6 gare del calendario ERC e rientrando nella categoria FIA R-GT. La vettura è disponibile al costo di €110.000, inclusa l’iscrizione all’ERC.



Il Rally Hungary in calendario

L'Ungheria torna nel calendario del FIA European Rally Championship con l'evento di Nyíregyháza per il 2019. Il prossimo anno sono 8 gli appuntamenti previsti (4 su terra e 4 su asfalto) dalla FIA Rally Commission che si è riunita a Ginevra il 7 novembre e che dovranno essere approvati dal Consiglio Mondiale della FIA il 5 dicembre a San Pietroburgo. Il rally ungherese è una novità importante per il 2019 grazie al sostegno del governo locale e delle autorità. La città scelta è Nyíregyháza, a circa 2h30 di macchina da Budapest, dove si terrà il weekend conclusivo della stagione l'8-10 novembre.



Foto: MNASZ/Szabó-Jilek Ádám

