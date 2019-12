ERC 2019, un anno di prime volte

Il 2019 è stato un anno di primati per il FIA European Rally Championship. Vediamo cosa è successo.

Chris Ingram è stato il primo britannico a riportare in patria il titolo dopo quello di Vic Elford del 1967, oltre ad essere il primo ragazzo dell'ERC Junior a vincere il titolo assoluto del FIA European Rally Championship grazie all'impegno profuso fino al Rally Hungary con Ross Whittock. Inoltre è stato anche il primo trofeo per il team Toksport WRT.



Alexey Lukyanuk ha provato a difendere il suo titolo per la prima volta con la Citroën C3 R5 centrando la prima vittoria con la vettura al 76th Rally Poland, mentre il Saintéloc Junior Team per la prima volta vince tra le squadre.



Łukasz Habaj ha conquistato la prima vittoria nell'ERC all'Azores Rallye di marzo.



In ERC1 Junior la vittoria al Barum Czech Rally Zlín per 0"3 su Chris Ingram ha consentito a Filip Mareš di vincere il suo primo titolo di categoria per i giovani con le R5. Per Jan Kopecký è invece arrivata la prima cinquina di fila col successo assoluto in casa.



La vittoria di Oliver Solberg al Rally Liepāja è stata la prima di un 17enne nell'ERC. Il norvegese ha regalato il primo successo alla Volkswagen Polo R5 nella serie, con Nasser Al-Attiyah che poi ha raddoppiato al Cyprus Rally.



Juan Carlos Alonso si è portato a casa il primo titolo in ERC2 al Cyprus Rally grazie al quarto posto finale in gara.



Efrén Llarena è il primo a trionfare sia in ERC3 che in ERC3 Junior con il Rallye Team Spain.



Ken Torn è il primo a chiudere per tre volte di fila vittorioso in ERC3 Junior con l'Estonian Autosport Junior Team. Sindre Furuseth alla fine termina terzo in ERC3 Junior e quarto in ERC3.



Erik Cais trionfa per la prima volta in ERC3 al Cyprus Rally sottolineando il suo potenziale come pilota dell'ACCR Czech Rally Team.



Per l'ACCR Czech Rally Team è arrivata la prima affermazione in ERC Nations’ Cup battendo Rallye Team Spain e FPAK Portugal Team ERC.



Grazie a quattro successi, Andrea Nucita vince la sua prima Abarth Rally Cup davanti a Dariusz Połonski e Alberto Monarri, primo al Rally Islas Canarias.



Il Rally Hungary ha fatto la sua prima apparizione nel calendario ERC, con vittoria di Frigyes Turán.



Norbert Herczig (MOL Racing Team) ha vinto la sua prima PS nell'ERC in Ungheria.



Ekaterina Stratieva ha invece negato a Nabila Tejpar il suo primo ERC Ladies’ Trophy.

