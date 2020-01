ERC 2020: 77th Rally Poland

Il quarto round del FIA European Rally Championship 2020 sarà in Polonia: vediamo cosa ci aspetta.

Quando: 26-28 giugno

Dove: Mikołajki, Polonia

Fondo: Terra

Precedenti ERC (dal 2004): 11 (2004-2008, 2010-2013, 2018-2019)



E' tornato nel calendario ERC per il 2018 uno dei rally più vecchi della storia. Dopo 4 anni il Rally Poland sostituisce ancora il Rally Rzeszow per quella che è la sua 77a edizione. La prima fu nel 1921, mentre dal 2005 la base è Mikolajki, vicino al lago Mazurian, a 3h dalla capitale Varsavia. Nel 2013 vinse Kajetan Kajetanowicz in quella che fu la prima di una lunga serie di successi.



Valido per:

FIA European Rally Championship 2020, round 4 di 8

FIA ERC1 Junior Championship 2020, round 4 di 6

FIA ERC3 Junior Championship 2020, round 4 di 6

Abarth Rally Cup 2020, round 3 di 6

​FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship - Teams



Albo d'oro

2019: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 R5)

2018: Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (ŠKODA Fabia R5)

2017: Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC)*

2016: Andreas Mikkelsen/Anders Jæger (Volkswagen Polo R WRC)*

2015: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC)*

*evento WRC



La Top5

1: Il Rally Poland si è svolto per la prima volta nel 1921 a Varsavia e nel 2018 ha raggiunto le 75 edizioni diventando il rally più antico del mondo dopo il Rallye Monte-Carlo.

2: Nel 1973 è stata gara del WRC, con l'attuale Presidente FIA Jean Todt che era navigatore di Achim Warmbold nella loro vittoria. Nel 1960 Walter Schock-Moll e Rolf Moll trionfarono con la Mercedes-Benz 220 SE.

3: Mikołajki sorge vicino al lago Masurian ed è la base dell'evento dal 2005, che ora comprende PS su terra.

4: Dopo 3 ore di viaggio da Varsavia, si arriva al gigantesco Hotel Gołębiewski di Mikołajki che è sede del rally e del Parco Assistenza, con vicino la Mikołajki Arena dove si terrà la SuperSpeciale.

5: Sobiesław Zasada nel 1971 è divenuto Campione ERC dopo aver vinto due titoli in patria negli anni '60. E' il pilota più vittorioso del Rally Poland con 4 successi all'attivo.

