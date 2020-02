ERC 2020: Barum Czech Rally Zlín

Dopo il Rally di Roma Capitale, il FIA European Rally Championship fa tappa al Barum Czech Rally Zlín, che il prossimo agosto festeggia le 50 edizioni.

Quando: 28-30 agosto

Dove: Zlín, Repubblica Ceca

Fondo: asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 16 (2004-2019)



Sempre presente nel calendario ERC dal 2004, il Barum Czech Rally Zlín quest'anno festeggia i 50 anni e la gara si svolgerà nel sud della Moravia, a 300Km da Praga. Con strade tortuose e rovinate, i piloti avranno davanti a loro una sfida molto impegnativa, che verrà resa ancor più difficoltosa dai tratti lungo le foreste, che spesso sono bagnati da scrosci di pioggia. Il meteo resta imprevedibile, ma tantissimi sono i tifosi che si assiepano lungo le strade, soprattutto per la SuperSpeciale di Zlín.



Valido per:

FIA European Rally Championship 2020, round 6 di 8

FIA ERC1 Junior Championship 2020, round 6 di 6

FIA ERC3 Junior Championship 2020, round 6 di 6

Abarth Rally Cup 2020, round 5 di 6

​FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship - Teams



Albo d'oro:

2019: Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA Fabia R5 Evo)

2018: Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA Fabia R5)

2017: Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA Fabia R5)

2016: Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA Fabia R5)

2015: Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA Fabia R5)



La Top5:

1: Zlín è diventata una grande città grazie a Tomáš Bat’a, fondatore dell'azienda di scarpe nel 1894. Il suo vecchio ufficio era situato in un ascensore nel Palazzo della Regione #21, oggi sede del Barum Czech Rally Zlín.

2: Zlín ha una grande università e si trova a 300km da Praga e 220km da Vienna.

3: Zlín è stata rinominata Gottwaldov dal 1949 al 1990 sotto il presidente comunista Klement Gottwald.

4: Il Barum Czech Rally Zlín si svolse per la prima volta nel 1971 e quest'anno festeggia i 50 anni. Jan Halmažna si aggiudicò il primo evento con una ŠKODA 1100 MB.

5: Lo sponsor Continental Barum - azienda di gomme - si trova ad Otrokovice, dove viene allestito il parco assistenza.

