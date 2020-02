ERC 2020: Cyprus Rally

Dopo due gare su asfalto, si torna sugli sterrati con il Cyprus Rally di ottobre. Ecco tutte le info sul penultimo round del FIA European Rally Championship 2020.

Quando: 9-11 ottobre

Dove: Nicosia, Cipro

Fondo: terra

Precedenti ERC (dal 2004): 6 (2014-2019)



La prima edizione del Cyprus Rally risale al 1970 e nel 2014 è tornato a far parte del calendario ERC dopo che l'ultima gara si era svolta nel 1999. La base torna Nicosia, che per l'occasione sarà teatro di una eccitante PS cittadina che attraverserà la zona-cuscinetto greco-turco-cipriota controllata dalle Nazioni Unite. Sulle trade miste asfalto-terra ci saranno anche i concorrenti del Campionato Rally Medio-Orientale. Le sorti delle classifiche potrebbero essere determinate dalle impegnative Speciali da affrontare in torride temperature.



Valido per:

FIA European Rally Championship 2020, round 7 di 8

FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship - Teams



Albo d'oro

2019: Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Volkswagen Polo GTI R5)

2018: Simos Galatariotis/Antonios Ioannou (ŠKODA Fabia R5)

2017: Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Ford Fiesta R5)

2016: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2015: Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Ford Fiesta R5)

2014: Yazeed Al-Rajhi/Michael Orr (Ford Fiesta RRC)



La Top5:

1: Il Cyprus Rally iniziò nel 1970 con successo di Victor Zachariades su Fiat 125. Anche se non vi prese parte, il Campione ERC 1967 Vic Elford studiò il percorso con gli organizzatori.

2: Nasser Al-Attiyah è il più vincente della gara con 6 trionfi, ma anche Stig Blomqvist, Marcus Grönholm, Sébastien Loeb, Colin McRae, Carlos Sainz, Petter Solberg, Ari Vatanen, Björn Waldegård ed Alexey Lukyanuk sono riusciti ad imporsi.

3: Dal 1970 alcuni piloti di casa hanno festeggiato, come Simos Galatariotis e Antonios Ioannou nel 2018 per soli 0"6, oppure Nicos Thomas e Spiros Georgiou nel 2008.

4: Il Cyprus Rally è entrato nell'ERC nel 1978 per la prima volta e poi ha fatto ritorno nel 2014 con basi a Nicosia e Pafos.

5: Cipro è la terza isola più grande del Mediterraneo, dopo Sicilia e Sardegna. Ci sono 380 villaggi con il Monte Olimpo che svetta nella catena con i suoi 1951m.

