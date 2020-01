Il FIA European Rally Championship nel 2020 avrà ancora 8 eventi, quattro dei quali su terra e quattro su asfalto.

Di fatto sono gli stessi rally del 2019, ma vediamo in dettaglio di quali si tratta:



Round 1: Azores Rallye (terra), 26-28 marzo

Round 2: Rally Islas Canarias (asfalto), 7-9 maggio

Round 3: Rally Liepāja (Lettonia, terra), 29-31 maggio

Round 4: 77th Rally Poland (terra), 26-28 giugno

Round 5: Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglio

Round 6: Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 28-30 agosto

Round 7: Cyprus Rally (terra), 9-11 ottobre

Round 8: Rally Hungary (asfalto), 6-8 novembre



Si comincia nell’Atlantico

Come quest’anno, le prime due gare della stagione saranno sulle isole dell’Atlantico, ovvero Azzorre con l’Azores Rallye e Canarie per il Rally Islas Canarias.



Tutti nel Baltico

Successivamente ci si sposta sugli sterrati baltici del Rally Liepāja**, in Lettonia dalle parti del lago Masuria, e sulle strade del 77th Rally Poland, gare fissate tra maggio e giugno.



Confermata la Capitale

Per la tappa italiana, confermato il Rally di Roma Capitale a luglio.



Grande festa per i 50 anni del Barum Czech Rally Zlín

Ad agosto ci sarà anche una grandissima festa per il 50° anniversario del Barum Czech Rally Zlín, che torna nell’ultima settimana del mese come da tradizione.



Occhio al caldo

I piloti dell’ERC faranno poi scalo a Cipro per il Cyprus Rally, penultimo evento che si terrà in temperature torride.



Gran finale magiaro

Il Rally Hungary, che chiuderà la stagione corrente il weekend dell’8-10 novembre, completa il calendario 2020 nello stesso periodo a Nyíregyháza.

The post ERC 2020: l’anno che verrà appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.