ERC 2020: Rally Hungary

La stagione 2020 del FIA European Rally Championship si deciderà a novembre con il Rally Hungary: ecco cosa ci attende.

Quando: 6-8 Novembre

Dove: Nyíregyháza, Ungheria

Fondo: asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 1 (2019)



L'Ungheria è tornata nel calendario dell'ERC dopo l'ultima apparizione nel 2003. Si corre a Nyíregyháza, a nord-est del paese e a 150' circa dalla capitale Budapest. Nel 2018 era ancora denominato Nyíregyháza Rally ed è stato il gran finale di stagione, con tanti piloti di casa in azione. Il Campione locale Norbert Herczig lo ha descritto come "un rally misto di strade larghe, strette e velocissime, ma di ottima qualità". Il governo locale fornirà con entusiasmo il suo supporto e il meteo imprevedibile del 2019 lo ha reso ancor più intrigante come rally.



Valido per:

FIA European Rally Championship 2020, round 8 di 8

Abarth Rally Cup 2020, round 6 di 6

FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship - Teams



Albo d'oro:

2019: Frigyes Turán/László Bagaméri (ŠKODA Fabia R5)

2018: András Hadik/Attila Deák (Ford Fiesta R5)*

*Gara denominata Nyíregyháza Rally



La TOP5

1: Oltre che per la gara del FIA European Rally Championship, Nyíregyháza è famosa per il suo zoo, con oltre 500 specie e 5000 animali presenti in 30 ettari.

2: Molti ungheresi corrono nel FIA European Rally Championship, come ad esempio Tibor Érdi Jr, Dávid Botka, Kristóf Klausz e Norbert Herczig.

3: Herczig (MOL Racing Team) è uno degli ungheresi più vincenti in patria grazie ai titoli conquistati tra 2015 e 2017.

4: Il promoter ERC Eurosport Events è legato all'Ungheria anche grazie al WTCR – FIA World Touring Car Cup.

5: Il Rally Hungary nel 2019 è tornato ad essere gara di chiusura asfaltata per l'ERC, dopo il Rallye International du Valais del 2015.

