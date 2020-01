ERC 2020: Rally Islas Canarias

Il secondo round del FIA European Rally Championship 2020 è il Rally Islas Canarias. Ecco cosa ci aspetta.

Quando: 7-9 maggio 2020

Dove: Las Palmas de Gran Canaria

Fondo: Asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 5 (2013, 2016-2019)



Descrizione

Questo evento è torna nel calendario ERC dopo due anni di assenza. Le Speciali si svolgono su strade di montagna in salita e discesa, per questo i concorrenti debbono compilare il radar in modo molto accurato. Una delle caratteristiche è l'asfalto abrasivo derivato da lava vulcanica. Il grip quindi è molto alto, soprattuto in caso di pioggia. Le curve si potranno tagliare in traiettoria, ma detriti in strada spesso non ce ne sono.



Valido per:

FIA European Rally Championship 2020, round 2 di 8

FIA ERC1 Junior Championship 2020, round 2 di 6

FIA ERC3 Junior Championship 2020, round 2 di 6

Abarth Rally Cup 2020, round 1 di 6

​FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship - Teams



Novità 2020

Fra i dettagli già annunciati, Prove Libere e Qualifying Stage si svolgeranno a Guía su un nuovo percorso di 3,45km. La "Las Palmas de Gran Canaria-DISA" è più corta, ma i suoi 1,53km sono comunque impegnativi.



Albo d’oro:

2019: Pepe López/Borja Rozada (Citroën C3 R5)

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2016: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2015: Miguel Fuster/Ignacio Aviñó (Porsche 997 GT3 RS)*

*Evento non dell'ERC



La Top5:

1: Nell'albo d'oro del Rally Islas Canarias ci sono tanti vincitori importanti come Didier Auriol, Piero Liatti e Carlos Sainz, che negli anni '80 si è portato a casa 5 successi di fila

2: Le Canarie sono note per le temperature che variano da 17 a 24°C

3: Il primo Rally Islas Canarias dell'ERC si è svolto nel 1982 e per altre 24 edizioni

4: Il nome deriva dal latino Insula Canaria, ovvero Isola dei Cani

5: Piatto tipico è la ropa vieja, con pollo, manzo, patate e fagioli

