ERC Abarth Rally Cup: è Nucita vs Polonski

Nel FIA European Rally Championship la lotta per l'Abarth Rally Cup sarà fra Andrea Nucita e Dariusz Poloński.

Il campionato è iniziato con il Rally Islas Canarias, primo dei sei eventi cui prendono parte le Abarth 124 Rally a trazione posteriore secondo le norme FIA R-GT.



Il Consiglio Mondiale FIA ha inserito le vetture nella Classe ERC2 con premi in denaro per i migliori classificati.



Al primo vanno €12.000, al secondo €10.000, al terzo €8.000, al quarto €4.000 e 4 gomme Pirelli. Il Campione riceverà €30.000.



Nucita e Poloński si presentano in lizza al PZM 76th Rally Poland, con il siciliano vincitore dell'ultimo round.

