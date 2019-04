ERC Abarth Rally Cup, tutti i numeri

Il FIA European Rally Championship accoglie l'Abarth Rally Cup a partire dal Rally Islas Canarias. Ecco tutti i numeri.

124: l'auto esclusiva per questa categoria, la Abarth 124 Rally



6: gli eventi dell'Abarth Rally Cup nel 2019



2: gli eventi su terra che si svolgeranno in Lettonia e Polonia, mentre a Gran Canaria, Italia, Repubblica Ceca e Ungheria si corre su asfalto.



25: i punti che vengono dati al vincitore di ogni rally, oltre a €12.000 di premio.



30.000: il premio in euro per il Campione dell'Abarth Rally Cup



102.000: il montepremi per i vincitori di goni gara



4: le gomme Pirelli che vengono date a chi chiude quarto, oltre a €4.000



3.000: il costo in euro (IVA esclusa) per l'iscrizione all'Abarth Rally Cup. Ci si può anche iscrivere ad eventi singoli al costo di €650.



5.000: i km di test percorsi per migliorare l'Abarth 124 Rally con il nuovo kit e set-up.



40: i mm di lunghezza maggiore del kit aerodinamico della nuova Abarth 124 Rally.

