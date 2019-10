ERC All Access, dietro le quinte con Magalhaes

Stasera su ERC All Access andremo dietro le scene della serie con il navigatore Hugo Magalhães.

Il portoghese è stato co-pilota di Rakan Al-Rashed al Cyprus Rally e in carriera ha lavorato anche con Bruno Magalhães e Nabila Tejpar.



Nel programma vedremo tutti i retroscena della gara dal punto di vista di Magalhães, compresa la compilazione e la lettura delle note, parlando anche delle sfide che si affrontano sedendo di fianco a piloti diversi parlando varie lingue.



“Non è facile, ma è una grande passione e mi adatto a seconda dei piloti - ha detto Magalhães - Ovviamente debbo regolarmi bene perché ognuno utilizza un sistema di note diverso, a volte sembra facile, altre per niente e richiedono molto lavoro per prepararsi bene".



Al-Rashed non parla portoghese e Magalhães non conosce l'arabo, per cui i due sono saliti sulla ŠKODA Fabia R5 utilizzando l'inglese.



“Alla fine è andata bene, a volte quando bisognava leggere indicazioni molto rapidamente ho usato alcune parole in portoghese, ma ci siamo divertiti".



Un'altra difficoltà deriva dal fatto che Magalhães ha lavorato con concorrenti armati di R2 ed R5.



“Bisogna fare attenzione alla differenza di velocità, a volte meglio essere prudenti. Con una R5 devi pensare più velocemente della curva veloce che stai percorrendo, con una R2 va gestita la situazione. E' un lavoro molto divertente, il migliore del mondo!"



ERC All Access andrà in onda questa sera su Eurosport, con repliche in settimana. Controllate i vari palinsesti.

