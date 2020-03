ERC Azores Rallye spostato al 17-19 settembre 2020*

Il 55° Azores Rallye è stato riprogrammato a seguito dell'espansione del coronavirus.

La gara, originariamente fissata per il 26-28 marzo e valevole come primo round del FIA European Rally Championship 2020, si disputerà il 17-19 settembre come sesto appuntamento.



Questo darà la possibilità ai partecipanti dell'Azores Rallye di prendere parte anche al Cyprus Rally, spostato dal 9-11 ottobre al 16-18 ottobre. Entrambe le date dovranno essere confermate dalla FIA.



La situazione, in continuo divenire, verrà monitorata anche nelle prossime settimane.



Organizzatori, promoter, organi di governo delle Azzorre stanno dialogando quotidianamente per garantire un interesse e il miglior spettacolo a tutti.



La speranza di non posticipare l'evento è venuta meno in quanto c'erano troppe preoccupazioni sulla salute della gente, e per via delle restrizioni sugli spostamenti dalle varie nazioni.



Tutti i membri di Azores Rallye e del promoter ERC, Eurosport Events, sono a conoscenza della gente che ha perso la vita e delle difficoltà che sta creando questa situazione. Seppur non si volesse rinviare l'evento, ciò si è reso necessario considerando la salute e il benessere dei coinvolti, che non dovevano essere compromessi.



Ulteriori dettagli sull'Azores Rallye verranno comunicati in seguito. La stagione 2020 dell'ERC inizierà con il Rally Islas Canarias del 7-9 maggio.



*Soggetto a conferma FIA

