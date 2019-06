ERC Junior: anteprima PZM 76th Rally Poland

Saranno 20 i piloti in azione per il PZM 76th Rally Poland, prossimo round dell'ERC Junior.

Chris Ingram è al comando della categoria ERC1Jr riservata agli U28 grazie alla vittoria alle Azzorre e ai podi di Canarie e Lettonia, dunque è in piena corsa per aggiudicarsi il premio di 100.000.



L'inglese dovrà vedersela con Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), Mattias Adielsson (Swedish National Team), Hiroki Arai e l'idolo locale e leader polacco Miko Marczyk.



Efrén Llarena (RFEDA Rally Team Spain) continua invece a guidare l'ERC3 Junior per gli U27 con le R2 e lo spagnolo, dopo il trionfo dell'Azores Rallye con la sua Peugeot 208 R2, ha lasciato il primato a Jean-Baptiste Franceschi e Ken Torn nei successivi due round. Torn rientra con la sua Ford Fiesta R2T in Polonia, mentre Franceschi non ci sarà per un altro impegno. Occhio ai norvegesi Sindre Furuseth e Steve Røkland, sul podio in Lettonia, dove c'era anche Pedro Antunes, il cui FPAK Portugal Team ERC lo doterà nuovamente di una Peugeot dopo avergli affidato la Ford Fiesta R2T in Lettonia in una stagione di debutto dove sta stupendo tutti.



Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) deve invece riscattare il doppio incidente di Liepaja in una gara che non ha mai fatto, così come Jan Talaš, anche lui sostenuto da ACCR.



Miika Hokkanen è salito sul podio in Polonia nel 2018, mentre l'Estonian Autosport Junior Team schiera Torn e Gregor Jeets.



Elias Lundberg cercherà di ripetere le gesta del suo predecessore Tom Kristensson, che vinse in Polonia con l'ADAC Opel Rallye Junior Team un anno fa; in squadra è pronto anche Grégoire Munster.



Completano la scena Roman Schwedt e il debuttante Adam Westlund (Saintéloc Junior Team).

