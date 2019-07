ERC Junior, Antunes non si preoccupa dei cambiamenti

Pedro Antunes continua la sua avventura in FIA ERC3 Junior Championship al Rally di Roma Capitale, dove ritroverà l'asfalto dopo due eventi sterrati.

Il pilota del FPAK Portugal Team ERC preferisce la terra, ma non è preoccupato di ciò che lo attende in Italia.



“Puntiamo alla Top5 perché la Top3 è oggettivamente difficile da raggiungere, ma ci proveremo - ha detto il portoghese - In tutti e due i casi mi diverto, credo comunque di poter essere veloce anche sull'asfalto".

