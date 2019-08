Erik Cais ha chiuso secondo in FIA ERC3 Junior Championship al Barum Czech Rally Zlín.

Il ceco si è distinto nell'evento di casa sua combattendo contro il vincitore Efrén Llarena, Sindre Furuseth, Ken Torn e l'esperto Jean-Baptiste Franceschi, ma non è contento del risultato dato che si aspettava molto di più.



“Sono deluso, c'era tanta pressione su di me e non ho finito come avrei voluto - ha detto il pilota dell'ACCR Czech Team - Non ero concentratissimo, ma tutto sommato è andata bene e penso che il prossimo anno sarà anche meglio. Ho provato a recuperare come ho fatto a Roma e la posizione non sarebbe brutta, ma era la gara di casa mia e volevo di più. Abbiamo vinto la "Pindula", una PS molto difficile, ed è stato ottimo. Nell'ERC quest'anno ho imparato come in 10 anni di mountain bike, è una serie fantastica per i giovani e mi è piaciuto un sacco parteciparvi. Mi sono messo alla prova contro altra gente".

The post ERC Junior, Cais: “Volevo molto di più per la gara di casa mia” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.