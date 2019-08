Jean-Baptiste Franceschi è rimasto molto sopreso delle sue velocità al Barum Czech Rally Zlín.

Al volante della Ford Fiesta R2T preparata dalla M-Sport, il francese era al debutto sui durissimi percorsi cechi, ma è riuscito a vincere 6 PS su 15 in FIA ERC3 Junior Championship, chiudendo per primo in categoria.



Nella PS15 però, il tempo è stato rivisto dai giudici e la vittoria è sfumata, ma non i bei risultati segnati cronometricamente.



“Sono contento e anche un po' sorpreso del passo avuto qui per la prima volta. Avevo un buon assetto e il ritmo è stato ottimo, specialmente sabato pomeriggio. Non è stato semplice correre qui, è un rally unico e non c'è nulla di simile. Me ne sono accorto nelle ricognizioni e prima di iniziare, sinceramente, ero timoroso. Invece mi sono trovato bene e ho imparato tantissimo, per cui ringrazio il team ed M-Sport per il lavoro fatto", sono le parole del transalpino.

The post ERC Junior, che sorpresa per Franceschi appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.