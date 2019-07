ERC Junior, con Williams siamo a 34 iscritti!

Eurosport Events, promoter del FIA ERC3 Junior Championship, ha raggiunto le 20 iscrizioni stagionali con James Williams per il Rally di Roma Capitale (19-21 luglio).

Protagonista del MSA British Rally Championship, il 23enne salirà a bordo di una Ford Fiesta R2T per crescere e mostrare il suo talento in ERC3 Junior.



“Sarà bellissimo, per ora ho fatto solo il BRC e per me è un bel salto - ha detto l'inglese - Sull'asfalto vado bene, è un bel fondo per me e andare a Roma è una novità. Avrò l'occasione di vedere come saranno le strade e le loro caratteristiche, una grande opportunità".



Al suo fianco ci sarà Tom Woodburn e i due andranno direttamente a Roma dall'Ypres Rally, dove hanno corso per la prima volta con la Fiesta.



“L'obiettivo è giocarcela con Peugeot e Opel, ma comunque vado ad ogni gara per provare a vincere. In tutti i casi, bisogna essere realistici e il piano è cercare di fare del nostro meglio, ma sono fiducioso di arrivare carico da Ypres".



Il Rally di Roma Capitale è solamente una gara singola in ERC3 Junior, ma Williams spera in nuove occasioni: "Ci spero, ma dobbiamo procedere un passo per volta e senza fretta".

